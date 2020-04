Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Fichtenau-Wildenstein: Flächenbrand

Kurz vor 23:00 Uhr am Mittwoch meldete ein Anrufer einen Flächenbrand in der Nähe der Straße Im Kappelbusch. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort und löschte den Brand. Betroffen von dem Feuer war eine Fläche von rund 50 Quadratmetern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Eine bislang unbekannte Opel Corsa-Fahrerin war am Mittwoch kurz vor 14:00 Uhr auf der L1060 von Schwäbisch Hall in Richtung Vellberg unterwegs. An der Abzweigung zur K2601 wollte sie in Richtung Sulzdorf abbiegen. Dabei übersah Sie einen entgegenkommenden 58-Jährigen in seinem Audi. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Dabei wurde der Audi in ein Gebüsch abgewiesen. Die Opel-Fahrerin setzte ohne Anzuhalen Ihre Fahrt in Richtung Sulzdorf fort. In Sulzdorf wurde sie zuletzt gesehen, wie sie in Richtung Jagstrot weiterfuhr.

Bei der Fahrerin soll es sich um eine etwa 35-40 Jahre alte Frau gehandelt haben. Der Opel Corsa hatte die Farbe schwarz und war am hinteren Stoßfänger mit silbernem Klebeband versehen. Am vorderen Stoßfänger dürfte der Wagen einen frischen Unfallschaden aufweisen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Gaildrof: Verkehrsunfallflucht II

Zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Schillerstraße einen dort geparkten Audi. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 9509-0.

