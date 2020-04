Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Feuerwehreinsätze, Polizisten verletzt, Waldbrand u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Geradstetten: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Flächenbrandes einer Streuobstwiese rückte die Freiwillige Feuerwehr Remshalden am Mittwochmittag mit 18 Einsatzkräften in die Schönbühlstraße aus. Die Wiese, die vermutlich aufgrund zuvor entsorgter, teilweise noch glühender Asche in Brand geriet, konnte schnell gelöscht werden. Ob Sachschaden entstand, ist bislang noch unklar.

Winnenden: Zwei Polizisten bei Widerstandshandlung verletzt

Gegen 15:40 Uhr wurde der Winnender Polizei am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass ein 32-jähriger Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, aus einer Spezialklinik vermisst wird. Als der Vermisste im Rahmen einer Fahndung am Winnender Bahnhof angetroffen wurde, gab er direkt an, sich zu wehren, falls die Beamten ihn mitnehmen wollen. Der Mann wurde schließlich unter heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen, hierbei verletzte er zwei der Polizisten leicht. Er wurde in die Klinik zurückgebracht und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Althütte-Waldenweiler: Waldbrand

Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr rückte die Feuerwehr Althütte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften in den Wald im Bereich Wiesenstraße / Mooswiesenweg aus, da der trockene Waldboden an mehreren Stellen brannte. Die Feuerwehr bekam die Brandstellen schnell unter Kontrolle und konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

Bei den ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen im Umkreis verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 07191 352624 zu melden.

Althütte: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr die Landesstraße 1120 von Althütte kommend in Richtung Lutzenberg. An der Einmündung L 1120 / K 1884 wollte er nach links in Richtung Rudersberg-Mannenberg abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Dacia eines 28-Jährigen. Bei der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, er wurde in eine Klinik eingeliefert. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher alkoholisiert gewesen sein könnte. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Backnang: Seitenscheibe eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 12 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die rechte hintere Seitenscheibe eines in der Eichendorffstraße geparkten Pkw ein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Beim Abbiegen von der Gschwender Straße nach links in die Wilhelmstraße hat am Mittwoch um 18:00 Uhr ein 16 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades einen bevorrechtigten VW eines 58-Jährigen übersehen. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt, der Sachschaden wurde auf circa 2.000 Euro beziffert.

Fellbach: Fehlalarm

Zu einem Brandmeldealarm in der Stuttgarter Straße mussten am späten Mittwochabend die Feuerwehr und Polizei ausrücken. Um 22:44 Uhr hatte die Brandmeldeanlage eines Firmengebäudes einen Alarm ausgelöst, woraufhin vier Feuerwehrfahrzeuge und eine Streifenbesatzung ausrückten. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm, so dass die Einsatzkräfte wieder abrücken konnten.

