Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Kindergarten - Kehrmaschine zweimal gestreift - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen-Hofen: Einbruch in Kindergarten

Nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang unbekannte Einbrecher in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Pfarrgasse ein. Im Innern wurden mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Teilweise wurde das Diebesgut in einem nicht mehr fahrbereiten Kleintransporter, welcher am Vorabend auf dem Kirchplatz abgestellt wurde, zwischengelagert. Um 07:50 Uhr konnten durch einen Zeugen zwei Männern beobachtet werden, die sich auf dem Gelände des Kindergartens aufhielten. Gegen 8 Uhr entfernten sich die beiden Männer mit einer großen schwarzen Tasche von der Pfarrgasse in Richtung Kirchgasse. Beide Personen waren etwa 175cm - 180 cm groß und hatten jugendliches Aussehen. Einer der beiden Männer war mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Der andere Mann hatte eine blau-graue Camouflage-Kapuzenjacke an. Beide Personen hatten ihre Kapuzen tief in das Gesicht gezogen. Darunter trugen sie vermutlich beide eine Schildmütze. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Heubach: Kehrmaschine zweimal gestreift

Am Mittwoch um 10:30 Uhr überholte ein 86-jähriger Lenker einer Daimler-Benz A-Klasse auf der Götzenbachstraße eine langsam vorausfahrende Straßenkehrmaschine. Nachdem der Mercedes-Fahrer zu früh wieder einscherte, streifte er mit seinem PKW die Kehrmaschine im Bereich der rotierenden Bürste. Hierdurch wurde an dem PKW der Seitenschweller komplett abgerissen. An der Kehrmaschine wurde vermutlich die Bürstenaufnahme verbogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Wenige Minuten später wollte ein 79-jähriger Fahrer eines PKW Subaru ebenfalls an der Kehrmaschine vorbeifahren. Auch dieser Fahrer scherte zu früh wieder ein und überfuhr den hydraulischen Besen der Kehrmaschine.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken aus einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Buchstraße einen daneben stehenden Ford C-Max. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell