Polizei Braunschweig

POL-BS: "Rauf auf's Pedelec 2019" für Senioren - Restplätze für Kurzentschlossene

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 27.05.2019

Die Polizei Braunschweig lädt auch dieses Jahr gemeinsam mit dem Seniorenbüro der Stadt und der Verkehrswacht in Kooperation mit der Firma "Velocity" Seniorinnen und Senioren zu der Veranstaltung "Rauf auf's Pedelec" ein.

Am 27.05.2019 findet ab 14:00 Uhr zunächst ein theoretischer Teil zu dem Thema im Louise-Schröder-Haus, Hohetorwall 10 in Braunschweig statt. Am 03. Und 17.06.2019 folgen dann praktische Übungen auf dem Löwenwall. Abgerundet wird die Veranstaltungsreihe mit einer gemeinsamen Ausfahrt am 24.06.2019.

Ein eigenes Pedelec ist wünschenswert, interessierte älteren Menschen ohne eigenes Gefährt können dieses beim Kooperationspartner "Velocity" leihen.

Für schnellentschlossene Senioren, die ab Montag an der Veranstaltung teilnehmen wollen, stehen noch Restplätze zur Verfügung. Interessierte melden sich bitte unter der Rufnummer 0531 / 476-3055 oder -3056 bei unserem Präventionsteam an.

