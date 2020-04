POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall & Eigentümer von Schubkarre gesucht

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sowie rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, kurz nach 12 Uhr auf der L 1147 zwischen Schorndorf und Oberberken. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer fuhr die Landesstraße in Richtung Schorndorf entlang und wollte nach rechts auf einen Feldweg abbiegen. Hierbei setzte er seinen Blinker evtl. zu spät, weshalb dies von der hinter ihm fahrenden 23-jährigen Fahrerin eines VW Golf zu spät bemerkt wurde. Die Autofahrerin fuhr zunächst auf den Lkw auf, wurde anschließend auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 58-jährigen Mannes kollidierte. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch noch der Renault einer 66-Jährigen beschädigt, die hinter dem Golf ebenfalls in Richtung Schorndorf unterwegs war. Die Fahrerin im Golf sowie deren Tochter, die sich ebenfalls im Pkw befand, wurden wie der Mercedes-Fahrer beim Unfall leicht verletzt. Am Golf und am Mercedes entstand Totalschaden, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die L 1147 musste bis zur Räumung der Unfallstelle in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Schorndorf: Kripo sucht Eigentümer von Schubkarre

Im Zusammenhang mit Ermittlungen nach einem Wohnungseinbruch Ende 2019 in Schorndorf sucht die Kriminalpolizei Waiblingen nun nach dem Eigentümer einer Schubkarre, die vermutlich im Dezember 2019 im Wohngebiet Schorndorf-Süd, Schlichtener Straße entwendet wurde. Möglicherweise hat der Eigentümer den Diebstahl am Haus oder im Garten auch noch nicht bemerkt!

Bislang unbekannte Täter waren am 11.12.2019 in ein Wohnhaus in Schorndorf eingebrochen und hatten hierbei einen Tresor entwendet. Am 02.04.2020 wurde nun durch den Revierförster der aufgebrochene Tresor am Waldrand bei Schorndorf-Süd in der Verlängerung der Johannesstraße aufgefunden. Er verständigte umgehend die Polizei, welche am Fundort auch die besagte Schubkarre auffand. Der gestohlene Tresor war von den Tätern offensichtlich mit der Schubkarre transportiert worden, welche vermutlich ebenfalls in Schorndorf-Süd entwendet wurde.

Wer also seine Schubkarre seit Dezember 2019 im Bereich Schorndorf-Süd, Schlichtener Straße vermisst, wird gebeten sich bei der Kripo Waiblingen, Telefon 07151/950-0 zu melden.

