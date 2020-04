Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Einbruch in Kindergarten u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Hegnach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Dienstagvormittag, 10 Uhr in der Hainbuchenstraße einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am geparkten Pkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

In einer Pfanne angebranntes Fett sorgte am Dienstagmittag, gegen 12:20 Uhr für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Den Rettungskräften wurde mitgeteilt, dass es in der Salierstraße zu einem Zimmerbrand gekommen sei. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben: Der Wohnungsinhaber hatte die Pfanne bereits selbstständig gelöscht, es entstand kein Sachschaden und verletzt wurde auch niemand.

Backnang: Vorrang missachtet

Eine 53 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstagvormittag, gegen 10:40 Uhr von der Eugen-Adolff-Straße nach links in die Straße Hasenhalde abbiegen und missachtete hierbei den Vorrang einer entgegenkommenden 47-jährigen Hyundai-Fahrerin, welche die Eugen-Adolff-Straße in Richtung Sachsenweiler entlang fuhr. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Auenwald-Unterbrüden: Fahrrad aus Schuppen entwendet

Zwischen Ostersonntag, 15 Uhr und Dienstag, 15 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in einen Geräteschuppen in der Verlängerung der Lippoldsweiler Straße ein und entwendete aus diesem ein silbernes Damenfahrrad der Marke Pegasus im Wert von rund 100 Euro. Zeugenhinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rades werden vom Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 352623 entgegengenommen.

Murrhardt: Aufgefahren

Rund 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr in der Fornsbacher Straße. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 65 Jahre alte Opel-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr dieser auf.

Althütte-Sechselberg: Einbruch in Kindergarten

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Ostermontag, 17:30 Uhr und Dienstag, 13:45 Uhr in den Kindergarten in der Hörschhofer Straße ein. Der Kindergarten wurde von den Einbrechern erfolglos nach Diebesgut durchsucht, sie hinterließen allerdings rund 300 Euro Sachschaden. Zeugenhinwiese nimmt der Polizeiposten Weissach telefonisch unter der Nummer 07191 352623 entgegen.

Fellbach: Missglückter Wendeversuch

Beim Wenden hat am Dienstagabend ein 28 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Benz einen Sachschaden von circa 1.500 Euro verursacht. Der Mann rangierte mit seinem Auto um 19:00 Uhr in der Ochsenstraße und streifte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi.

Fellbach: Rechts überholt

Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Renault wollte am Dienstag um 16:30 Uhr in der Ringstraße einen vorausfahrenden Daimler-Benz eines ebenfalls 66 Jahre alten Fahrers unerlaubt rechts überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, nachdem der Daimler-Fahrer genau in diesem Augenblick nach rechts abbiegen wollte. Der Sachschaden wurde auf circa 2.500 Euro beziffert.

Welzheim: Bonsai aus dem Garten gestohlen

Einen Bonsai-Baum im Wert von circa 800 Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Ostersonntag aus einem Vorgarten in der Finkenstraße gestohlen. Der unbekannte Täter hatte dazu den Baum aus dem Boden herausgerissen. Der Baum war circa 40-45 Jahre alt und circa 50 cm hoch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Welzheim, Telefon 07182/92810 entgegen.

