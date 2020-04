POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Einbruch, Diebstahl, Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Auto vs. Straßenlaterne

Kurz nach 14:00 Uhr am Dienstag war ein 34 Jahre alter VW Golf-Fahrer auf der Gaildorfer Straße stadtauswärts unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte dann mit einer Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß knickte die Straßenlaterne um und fiel gegen eine Häuserfassade. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Frankenhardt: Unfall beim Abbiegen

Kurz vor 14:30 Uhr am Dienstag war ein 41-Jähriger VW-Fahrer auf der Ortsdurchfahrt Spaichbühl in Richtung Oberspeltach unterwegs. Als er an der abknickenden Vorfahrtsstraße diese verlassen wollte und nach links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 22-Jährigen in seinem VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach der Kollision abgeschleppt werden.

Crailsheim: Tank-LKW streift PKW

Am Dienstag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit einem Tank-LKW die Straße Im Schanzbuck. Hierbei streifte er einen geparkten PKW der Marke Ford. An dem LKW entstand kein Schaden. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Mainhardt: Auto kommt von Fahrbahn ab

Möglicherweise aufgrund von Kreislaufproblemen kam am Dienstag gegen 15:30 Uhr eine 31 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der B14 etwa 20 Meter vor Bubenorbis in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte sie einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Rohbau

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag 9:00 Uhr von einer Baustelle in der Rotmilanstraße mehrere Werkzeuge der Marke Makita entwendet. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gaildorf unter Telefon 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Jugendliche verstoßen gegen Infektionsschutzgesetz

Mit Zigaretten und Alkohol ausgestattet hatten es sich am Dienstag gegen 19:30 Uhr sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren an einem ehemaligen Spielplatz in der Wacholderstraße gemütlich gemacht. Als die Gruppe den heranfahrenden Streifenwagen erkannte, wollten sich zunächst zwei aus der Gruppe entfernen, kamen jedoch zurück. Die zwei Mädchen und vier Jungen gaben an, ihnen sei langweilig. Die Beamten fertigten gegen alle sechs Jugendlichen Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit. Zudem wurden die Eltern der Jugendlichen über deren Fehlverhalten informiert.

Satteldorf: Vermeintliche Diebe verunfallen auf der Autobahn

Am frühen Montagmorgen kurz vor 3:00 Uhr war ein 49 Jahre alter BMW-Fahrer zusammen mit seinem 42-jährigen Beifahrer auf der Autobahn A6 in Richtung Bayern unterwegs. Hierbei kam der Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf dem Grünstreifen ins Schleudern und fuhr dann quer zur Fahrbahn frontal gegen die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug blieb so quer zur Fahrbahn ohne Beleuchtung stehen. Eine 23-jährige Zeugin sicherte die Unfallstelle ab.

Beim Eintreffen der Polizei gab die Zeugin den Beamten auch den Hinweis, dass die beiden Männer, nach dem Unfall hektisch Gegenstände aus dem Kofferraum des Wagens in den Grünstreifen hinter der Mittelleitplanke ausluden.

Bei der Nachschau entdeckten die Polizeibeamten rund 100 jeweils einen Meter lange Kupferkabelstücke. Die Männer stehen daher unter Verdacht des Diebstahls. Die Örtlichkeit, an der die Männer die Kabel entwendet haben, ist derzeit nicht bekannt.

Die Verkehrsinspektion Kirchberg bittet daher mögliche Geschädigte, sowie Zeugen sich unter Telefon 07904 9426-0 zu melden.

