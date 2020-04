Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Geräteschuppen abgebrannt

Backnang (ots)

Rund 100.000 Euro Sachschaden entstanden beim Brand eines Geräteschuppens am Dienstagnachmittag in der Straße Hühnersteige. Gegen 15:20 Uhr bemerkten Nachbarn, dass es aus dem Schuppen qualmt und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte ein Übergreifen auf das in unmittelbarer Nähe befindliche Wohnhaus verhindern. Die Scheune selbst sowie ein Traktor und diverse weitere Gerätschaften, die sich im Schuppen befanden, brannten allerdings komplett ab. Derzeit wird geprüft, ob der Einsatz eines Bunsenbrenners zur Unkrautbeseitigung am Vormittag brandursächlich gewesen sein könnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro. Personen kamen beim Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.

