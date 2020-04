Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Einbrüche & Fehlalarm in Seniorenheim

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Scheibe beschädigt

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Dienstag, 4:20 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Gegenstand gegen die Eingangstüre des Kiosks am Bahnhof und beschädigte hierbei die Glasscheibe. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schwaikheim: Windschutzscheibe beschädigt

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte zwischen Sonntag, 21 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr die Windschutzscheibe eines in der Alleenstraße geparkten VW, indem er dagegen schlug. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Schwaikheim telefonisch unter der Nummer 07195 969030 entgegen.

Winnenden: Diebstahl aus Bagger & versuchter Einbruch in Kläranlage

Im Zeitraum zwischen Ostermontag, 13 Uhr und Dienstag, 7:15 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in die Kläranlage Zipfelbachtal einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten jedoch an zwei Türen, die sie aufzuhebeln versuchten, richteten hierbei allerdings Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an. Erfolgreicher waren vermutlich dieselben Täter bei einem auf dem Kläranlagengelände abgestellten Kettenbagger. Dieser wurde aufgebrochen und aus dem Inneren des Fahrzeugs ein Lasergerät samt Stativ im Gesamtwert von rund 2000 Euro entwendet. Der Schaden am aufgebrochenen Bagger beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: Einbruch in Container

Bislang unbekannte Diebe brachen zwischen Donnerstag und Dienstag in einen Baucontainer in der Lise-Meitner-Straße ein und entwendeten aus diesem diverse Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Fehlalarm im Seniorenheim

Eine Bewohnerin des Seniorenheims bemerkte am Dienstag gegen 13:45 Uhr nicht, dass sie beim Kochen den Brandalarm ausgelöst hat und verursachte so einen Feuerwehreinsatz. Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben, es wurde niemand verletzt und Sachschaden entstand auch keiner.

Murrhardt: Versuchter Einbruch in Friedhof

Im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag versuchten bisher unbekannte Diebe in die Garagen des Friedhofs in der Waltersberger Straße einzubrechen. Den Einbrechern gelang es zwar nicht, sich Zutritt zu den Garagen zu verschaffen, dennoch hinterließen sie Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Backnang: Baustellencontainer aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe einen Baustellencontainer an der Baustelle Lerchenäcker auf und entwendeten aus diesem einen Trennschleifer der Marke Stihl im Wert von über 1000 Euro. Der Schaden am Container wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

