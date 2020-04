Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Pkw - Sachbeschädigung - Diebstahl von Mountainbike - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: 14-jähriger Radfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich am Montagnachmittag ein 14-jähriger Radfahrer zu, als er gegen 16 Uhr auf der Gartenstraße alleinbeteiligt vom Rad stürzte. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Kösingen: Radfahrer schwer verletzt

Ein 15-jähriger Radfahrer zog sich am Montag gegen 17.40 Uhr alleinbeteiligt schwere Verletzungen zu, als er die Schweindorfer Straße in Richtung Neresheim befuhr und gegen einen Bordstein fuhr. Er stürzte und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Aalen: Diebstahl von Mountainbike - Polizei sucht Zeugen

Ein schwarz/weiß lackiertes Mountainbike der Marke Scott, Modell Scale 960, 28 Zoll, wurde am Sonntag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr in der Ziegelstraße aus einem Hinterhof entwendet. Der Wert des Rades wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Lauchheim: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 kam ein, auf dem rechten Fahrstreifen fahrender, 40-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Alfa Romeo am Montagvormittag gegen 10.35 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen in Fahrtrichtung Würzburg, aufgrund eines geplatzten Reifen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Verletzt wurde niemand. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 18-jähriger Cabrio-Lenker befuhr am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit seinem Daimler-Benz die Rombacher Straße in Richtung Stadtmitte. Als er während der Fahrt das Dach schließen wollte, geriet er kurz vor dem dortigen Kreisverkehr nach rechts auf den Gehweg, wo er gegen eine Straßenlaterne mit angebrachten Verkehrszeichen sowie einen Betonpfosten einer Gartenmauer fuhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag wurde in der Karlstraße ein Glaselement vom Schaukasten für Filmwerbung eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr drang ein Unbekannter in einen Pkw Renault ein, welcher in der Schweriner Straße abgestellt war. Im Fahrzeug wurde das Handschuhfach durchwühlt und aus einem Aschenbecher auf dem Rücksitz ein kleiner Münzgeldbetrag entwendet.

Waldstetten: Fahrradfahrer schwer verletzt

Als ein 38-jähriger Radlenker am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr mit seinem Mountainbike die angelegte Bike-Strecke oberhalb der Skihütte befuhr, stürzte er bei einem Sprung und musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Aalen: Verkehrszeichen beschädigt

Am Montag um kurz vor 14.45 Uhr wurde der Polizei Aalen ein Mann gemeldet, welcher auf der Ulmer Straße unterwegs war und dort randalierte. Eine eintreffende Polizeistreife konnte einen 33-Jährigen feststellen, welcher in der Ulmer Straße mehrere Verkehrszeichen beschädigt hatte.

