Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Rosengarten - Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Sonntag gegen 16:40 Uhr fuhr ein 45-jähriger in der Haller Straße bergabwärts. Er kam alleinbeteiligt zu Fall und stürzte kopfüber auf die Straße. Sein Fahrradhelm verhinderte sicherlich Schlimmeres, dennoch musste er aufgrund der erlittenen Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

