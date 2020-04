Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten und alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall verursacht und abgehauen Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, wurde ein 79jähriger Opelfahrer auf der Schorndorfer Straße in Fellbach auf Höhe der Ablufttürme von einem anderen Pkw nach links von der Fahrbahn abgedrängt. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Opelfahrer touchierte in der Folge die Steinabgrenzung zu den Ablufttürmen. Der andere Pkw fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern einfach davon. Es soll sich um einen silbernen flachen Pkw gehandelt haben. Der Sachschaden am Opel beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen, die zum Unfallhergang und dem flüchtigen Pkw Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Winnenden: Betrunken mit Roller unterwegs Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 23jähriger Rollerfahrer gemeinsam mit seinem Sozius, welcher keinen Helm trug, die Römerstraße in Winnenden-Hertmannsweiler. Dort sollte er durch eine Polizeisteife kontrolliert werden. Bei Erkennen des Streifenwagens, suchte der Rollerfahrer zunächst sein Heil in der Flucht, konnte jedoch durch die Polizeistreife wenig später gestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Weiterhin war der Versicherungsschutz am Roller erloschen. Das Kennzeichenschild welches in Verbindung mit dem Roller eine Urkunde darstellt, wurde so verändert, dass es den Anschein erweckte, der Versicherungsschutz würde noch bestehen. Nun muss sich der Rollerfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr und der Halter des Rollers wegen Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das PflichtVersG verantworten.

Waiblingen: Radfahrerin gestreift und abgehauen Am Samstag, in der Zeit zwischen 19:10 Uhr und 19:25 Uhr, befuhr eine 67jährige Radfahrerin in Waiblingen die K1849 aus Richtung L 1127 kommend in Richtung Bittenfeld. An einer Steigung, welche sich in einer leichten Linkskurve befand, wurde sie mit ihrem Fahrrad von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift. Hierdurch geriet sie in die Fahrbahnmitte. Der nachfolgende 25jährige Daimlerfahrer wich nach links aus und bremste sein Fahrzeug voll ab. Dennoch konnte auch er einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht verhindern. Diese wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der Daimlerfahrer hielt nach dem Unfall an, sicherte die Unfallstelle ab und leistete erste Hilfe. Gesucht wird nun der erste Pkw, welcher die Radfahrerin touchiert hatte. Dieser setzte seine Fahrt nach dem Unfall einfach fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen silberfarbenen Klein-SUV handeln, welcher möglicherweise an der rechten Fahrzeugseite frische Unfallschäden aufweist. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden (Tel. 07195/6940) zu melden.

