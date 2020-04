Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: zweimal betrunken Auto gefahren, Motorrad gestohlen, gegen CoronaVO verstoßen und Polizisten beleidigt

Aalen (ots)

Aalen: Betrunken gefahren und Leitplanken gestreift Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, fiel einer Zeugin eine Fiat-Fahrerin auf, welche in Aalen die Julius-Bausch-Straße in Schlangenlinien befuhr. Nach dem sie auf den Parkplatz eines Supermarktes einfuhr, streifte sie mehrere Leitplanken, parkte dort ein und ging einkaufen. Die Zeugin, welche mit ihrer Tochter hinter der Fiat-Fahrerin hergefahren war, verständigte daraufhin die Polizei. Die eintreffende Polizeistreife stellte bei der 59jährigen Fiat-Fahrerin einen Atemalkoholwert fest, der weit über dem erlaubten Grenzwert lag. Daher musste sich die Fahrerin einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde ihr abgenommen und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Essingen: Motorrad gestohlen und beschädigt wieder aufgefunden Unbekannte entwendeten am Samstagnacht, in der Zeit zwischen 03:55 Uhr und 07:50 Uhr, in Essingen, Lindensteige ein Motorrad der Marke Husquarna FE. Der Wert des Motorrades beträgt etwa 12000 Euro. Der Eigentümer des Motorrades konnte in der Nacht Personen erkennen, welche an seinem Motorrad hantierten, diese flüchteten jedoch. Der Eigentümer stellte daraufhin sein Motorrad wieder zurück und baute die Batterie aus. Als er gegen 07:50 Uhr nach seinem Motorrad sah, stellte er fest, dass es fehlte. Der Eigentümer fand sein Motorrad mit Beschädigungen gegen 12 Uhr zwischen Essingen und Dauerwang etwa 2 km vom Wohnort entfernt wieder auf. Die Diebe hatten dieses offensichtlich dorthin geschoben. Zeugen, welche zum Diebstahl Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Gegen die CoronaVO verstoßen und Polizeibeamte beleidigt Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, fiel einer Polizeistreife in Aalen, Willy-Brandt-Straße, auf der Parkbank beim Fußweg zwischen den Stadtwerken und dem Edeka-Center eine Gruppe von drei Personen auf. Diese sollten in der Folge eine Kontrolle unterzogen werden. Eine 38jährige Frau wollte die Kontrollörtlichkeit verlassen und sich auch nicht ausweisen. Nachdem ihr die Folgen ihres Handelns durch die Beamten aufgezeigt wurden und sie wegen Verstoß gegen die CoronaVO belehrt werden sollte, zeigte sie den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger und titulierte sie als "Arschlöcher". Nun wird sie sich nicht nur wegen eines Verstoßes gegen die CoronaVO verantworten müssen, sondern zusätzlich noch wegen Beleidigung angezeigt.

Heuchlingen: Alkoholisiert unterwegs und Polizeiabsperrung missachtet Im Rahmen einer Unfallaufnahme musste gestern Abend die Straße zwischen Heuchlingen und Laubach voll gesperrt werden. Dies hinderte eine 70jährige Audi-Fahrerin jedoch nicht daran, ihre Fahrt unbeeindruckt fortzusetzen. Wie sich herausstellte, stand die Dame unter Alkoholeinfluss, als sie an der Unfallstelle vorbeifahren wollte. Als Grund ihres Verhaltens gab sie bei der Kontrolle an, dass sie nach Hause fahren wollte. Nun muss sie mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

