POL-AA: Pressemitteilung

Bei einem Motorradunfall am Samstagabend um 18:05 Uhr wurden ein 29- jähriger Motorradfahrer schwer und seine 22-jährige Beifahrerin tödlich verletzt. Der Motorradfahrer befuhr mit seiner Sozia die L 1075 von Lauchheim in Richtung Heuchlingen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der 29- jährige KTM-Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer und seine Sozia stürzten und kamen danach nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein Leitpfosten überfahren. Im weiteren Verlauf schlitterte das Fahrzeug weiter nach links auf ein Wiesengrundstück, wobei die 22- jährige Beifahrerin einen dortigen Baum streifte. Auf der Wiese kam das Fahrzeug mit dem Fahrer und der Sozia zum Liegen. Die 22- Jährige verstarb noch am Unfallort. Der 29-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide trugen einen Helm. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro. Die L 1075 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Heuchlingen hinzugezogen. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.

