Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw-Brand auf der A6, Unfall bei Frankenhardt, Zigarettenautomat in Schrozberg aufgebrochen

Schwäbisch Hall (ots)

Wolpertshausen: Pkw ausgebrannt

Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, war ein 28-jähriger Ford-Lenker auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs, als er im Bereich der AS Ilshofen-Wolpertshausen einen lauten Schlag aus seinem Motorraum wahrnahm. Er konnte mit seinem Pkw noch auf den Seitenstreifen fahren, bevor dort der Ford in Flammen aufging und vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr Ilshofen, die mit 3 Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz war, konnte nur noch das Autowrack ablöschen. Durch den Brand entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Frankenhardt: Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein 20-jähriger Audi-Lenker befuhr am Freitag, gegen 11.30 Uhr, die L 1066 zwischen Gründelhardt und Onolzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegen kommenden Opel einer 26-Jährigen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von 13000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Schrozberg: Zigarettenautomat aufgebrochen - Täter festgenommen

Am frühen Samstag, gegen 02.10 Uhr, meldete ein aufmerksamer Anwohner der Bahnhofstraße der Polizei, dass er vier Personen dabei beobachte, die einen Zigarettenautomat aufbrachen. Durch Polizeibeamte des Polizeireviers Crailsheim und der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg konnten vier Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 22 Jahren vorläufig festgenommen werden, bevor sie den Automaten vollständig aufbrechen konnten. Bei den Tätern wurde das Aufbruchswerkzeug aufgefunden. Die vier wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Aufnahme des Sachverhalts wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell