Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einige Motorradfahrer zu schnell

Rems-Murr-Kreis (ots)

Sulzbach an der Murr: Verstöße bei Motorradkontrollen

Am Freitag wurden im Bereich Sulzbach zwischen 11:00 und 16:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen, insbesondere bei Motorrädern, durchgeführt. Hierbei kam es zu zwölf erheblichen Verstößen. Fünf Verstöße waren so schwer, dass es für die jeweiligen Fahrer ein Fahrverbot zur Folge haben wird. Ein 21-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Kawasaki auf der L1066 zwischen Lautern und Siebersbach mit 159 km/h (Toleranzen bereits abgezogen), unterwegs, obwohl dort nur 70 km/h erlaubt sind. Dies bedeutet eine Überschreitung um 69 km/h, also beinahe 100 Prozent.

Es wird nochmals an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appelliert. Reduzieren sie Ihre Ausflugsfahrten auf das nötigste Maß. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln, um unnötige Gefahren zu vermeiden. Die Kapazitäten in den Krankenhäusern sollten nicht unnötig verringert werden. Deswegen wird die Polizei über die Osterfeiertage Präsenz zeigen und insbesondere auf den bekannten Motorradstrecken verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell