Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfälle, Auto beschädigt & Mann in S-Bahn bespuckt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Neustadt: Einbruch in Tiefgarage

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Tiefgarage im Bühlweg ein und hebelten dort zwei Kellerräume auf. Aus diesen entwendeten sie einen Komplett-Satz Winterräder sowie einen Akkuschrauber im Gesamtwert von über 1000 Euro. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Unfall im Kreisverkehr

Eine 65-jährige BMW-Fahrerin missachtete am Donnerstag kurz vor 9 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Öffingerstraße / Neckarstraße die Vorfahrt eines 27 Jahre alten Daimler-Fahrers und verursachte hierdurch einen Verkehrsunfall. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 5500 Euro geschätzt.

Welzheim: Auto in Tiefgarage beschädigt

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr einen in einer Tiefgarage in der Straße Oberer Wasen geparkten Ford im Bereich der Türe hinten rechts. Hierdurch entstand ca. 1000 Euro Sachschaden am Pkw. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810.

Remshalden: Mann in S-Bahn bespuckt

Gegen 19:30 Uhr wurde ein Fahrgast der S-Bahn-Linie 2 in Richtung Schorndorf am Mittwochabend aus einer dreiköpfigen Gruppe Jugendlicher heraus bespuckt. Die drei Personen, wovon zwei männlich und eine weiblich waren, gingen anschließend weiter und setzten sich in die erste Klasse. Zeugenhinweise auf die Teenager nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg-Asperglen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzen

Am Donnerstag kam es ca. 100 Meter vor dem Ortseingang Michelau auf der Kreisstraße 1876 zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Motorradfahrer. Zeugenaussagen zufolge wollte die 60-jährige Radfahrerin von einem Feldweg auf die Kreisstraße in Richtung Michelau abbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Motorradfahrer. Trotz eines Bremsmanövers des 49-jährigen Kraftradfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden, das Motorrad kam zu Fall und prallte im Anschluss gegen das Fahrrad. Dabei wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt, sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 3000EUR, die K 1876 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell