Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen durch Beschuss - Brand eines Mülleimers - Streit vor Bäckerei löst Polizeieinsatz aus - Obstbäume entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen / Ellwangen: Sachbeschädigungen durch Beschuss

Zwischen Mittwoch, 01.04. und Donnerstag, 02.04.20 wurde in Niederalfingen ein im Auweg abgestellter Minibagger beschädigt. An dem Bagger konnte an der rückwärtigen Scheibe ein kleines Loch festgestellt werden, welches eventuell durch den Beschuss mit einer bislang unbekannten Waffe verursacht wurde. Beim Verladen des Baggers ist die Scheibe anschließend komplett gesplittert.

In der Wasseralfinger Straße in Hüttlingen wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Fensterscheibe eines Gebäudes durch ein Geschoss zerstört.

In der Nacht auf Donnerstag wurde an einem PKW, welcher in einer Hofeinfahrt in der Schloßsteige in Ellwangen stand vermutlich die Heckscheibe eingeschossen.

Ebenso wurde in derselben Nacht in Ellwangen auf ein Firmengebäude in der Ferdinand-Porsche-Straße geschossen. Durch diese Geschosse wurde die Außenfassade und mehrere Fensterscheiben des Gebäudes zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen und des ständigen Informationsaustauschs der benachbarten Dienststellen wurde festgestellt, dass sich seit dem 03.04.2020 in Bayern (überwiegend im Bereich Dinkelsbühl und Feuchtwangen) etwa 18 ähnlich gelagerte Sachbeschädigungen ereigneten.

Abtsgmünd: Brand eines Mülleimers

Am Donnerstag um 08:20 Uhr wurde in Abtsgmünd am Busbahnhof ein brennender Mülleimer festgestellt, welcher durch die Feuerwehr Abtsgmünd, die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort kamen, gelöscht werden konnte. Eventuell wurde der Brand durch eine glimmende Zigarette ausgelöst. Es entstand geringer Sachschaden.

Essingen: Streit vor Bäckerei löst Polizeieinsatz aus

Am Donnerstag um kurz nach 06:15 Uhr kam es vor einer Bäckerei in der Hauptstraße zu einem verbalen Streit zwischen 40-jährigen Frau und einem 45-jährigen Mann. Der Streit konnte durch Mitarbeiter der Bäckerei geschlichtet werden. Nachdem der 45-Jährige anschließend mit einer angeblich mitgeführten Waffe drohte und flüchtig ging, wurde die Polizei hinzugerufen. Der Mann konnte kurz darauf vorläufig festgenommen und überprüft werden. Eine Waffe führte er nicht bei sich.

Aalen-Wasseralfingen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Mittwochnachmittag eine 24-jährige Fahrzeuglenkerin, als sie gegen 13 Uhr auf der Wilhelmstraße aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw eines 38-jährigen Fahrzeuglenkers auffuhr, welcher verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Mittwoch, 01.04. und Donnerstag, 09.04.20, wurden in Straßdorf mehrere Buswartehäuschen durch Farbschmierereien beschädigt. An mehreren Stellen konnte der Tag "Bila" festgestellt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Gschwend: Obstbäume entwendet

Südlich vor dem Ortseingang Honkling wurden zwischen Montag und Dienstag zwei Obstbäume ausgegraben und entwendet. Die Bäumchen wurden im Herbst 2019 dort eingepflanzt. Hinweise auf den Diebstahl erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562

