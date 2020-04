Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Von Unbekannten wurde am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr die Scheibe der Bushaltestelle "Wasseralfingerstraße" beschädigt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters kollidierte am Mittwoch gegen 18.15 Uhr eine 79-jährige Skoda-Lenkerin mit einer gerade aus dem Parkplatz ausfahrenden 18-jährigen BMW-Lenkerin. Dadurch entstand Schaden von ca. 500 Euro.

Abtsgmünd-Untergröningen: LKW streift PKW

Ein 59-jähriger Sattelzuglenker streifte am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Haller Straße in Richtung Gaildorf in einer scharfen Linkskurve auf der Kocherbrücke mit seinem Auflieger den Pkw einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 57-jährigen VW-Lenkerin. An deren Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag durchsuchte ein Unbekannter einen Pkw Mercedes, der unverschlossen in der Hermelinstraße abgestellt war. Offenbar wurde nichts entwendet.

Hüttlingen: Sachbeschädigung an Pkw

Vermutlich durch das Projektil einer Schusswaffe wurde die Heckscheibe an einem Pkw Renault Twingo beschädigt, der zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag in der Bachstraße abgestellt war.

Aalen-Unterkochen: Unfall beim Abbiegen

Beim links abbiegen vom Himmlinger Weg auf die Aalener Straße kollidierte eine 78-jährige Opel-Lenkerin am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr mit einem von links heranfahrenden 21-jährigen Ford-Lenker. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2100 Euro beziffert.

Tannhausen: Sachbeschädigung von Balkongeländer

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde von Unbekannten an einem Wohnhaus das in ca. 4 Metern Höhe befindliche Balkongeländer aus Aluminium mit dem Projektil einer Schusswaffe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel. 07964/330001.

Ellwangen: Pkw rollt gegen Pkw

Am Mittwochmorgen hatte eine 38-jährige Daihatsu-Lenkerin ihr Fahrzeug gegen 7.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße abgestellt, ohne es ausreichend gegen das Wegrollen gesichert zu haben. Der Pkw machte sich dadurch selbständig und stieß beim Rückwärtsrollen gegen die Anhängerkupplung eines dahinter geparkten Pkw Skoda. Der Schaden am Verursacherfahrzeug beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Ellenberg: Unfallflucht auf Autobahn

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm beschädigte der 51-jährige Lenker eines Sattelzuges am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr mehrere Warnbaken, welche auf Höhe der Baustelle des Virngrundtunnels aufgestellt sind. Obwohl er dies bemerkte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Pkw kontra Krad

Als am Mittwochabend eine 19-jährige Volvo-Lenkerin gegen 19 Uhr von einem anderen Straßenteil auf die Ledergasse einfuhr, übersah sie einen aus Richtung Stadtmitte heranfahrenden 25-jährigen Krad-Lenker. Dieser stürzte durch die Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossen in der Wetzgauer Straße abgestellten Pkw VW Tiguan wurden zwischen Montagvormittag und Mittwochmittag eine Sonnenbrille, mehrere Rezepte für Arzneimittel sowie Münzgeld entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

