POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände, Unfälle, Betrunkener greift Polizisten an, Fahrrad entwendet, Sachbeschädigungen u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Schnait: Kaminbrand

Aufgrund eines Kaminbrandes rückte die Freiwillige Feuerwehr Beutelsbach am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr in die Buchenhaldenstraße aus. Die Feuerwehr konnte den Kamin, der aufgrund von abgesetztem Glanzruß zu brennen begann, schnell löschen. Nach bisherigem Kenntnisstand entstand keinerlei Sachschaden, verletzt wurde ebenfalls niemand.

Waiblingen-Hegnach: Lkw contra Pkw

Ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr beim Rückwärtsfahren den hinter ihm stehenden VW Tiguan einer 50-jährigen Autofahrerin und kollidierte mit dieser. Beim Unfall in der Gottlieb-Daimler-Straße entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Waiblingen-Beinstein: Betrunkener greift Polizist an

In der Nacht auf Donnerstag trafen sich fünf junge Erwachsene im Bereich der Stromkastenhütte in der Straße Auf der Steige zum Feiern und verstießen somit gegen die Corona-Verordnung. Als die Personen gegen 0:30 Uhr von den hinzugerufenen Polizeibeamten kontrolliert werden sollten, ergriffen diese die Flucht. Ein 20-jähriger Mann stürzte hierbei und konnte daher von einem der Beamten eingeholt werden. Anschließend trat er mehrfach in Richtung des Ordnungshüters, traf ihn allerdings nicht. Der junge Mann war mit über einem Promille deutlich alkoholisiert. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Unfall mit Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr in der Krebäckerstraße. Ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer und ein 57 Jahre alter Audi-Fahrer wollten von einem Parkplatz auf die Krebäckerstraße fahren und kollidierten hierbei miteinander.

Winnenden-Schelmenholz: Fahrrad entwendet

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 12:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb aus einer Tiefgarage in der Forststraße ein grau-orangenes Mountainbike der Marke Bulls. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise zum Täter bzw. dem Verbleib des Rades werden beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Leutenbach: Baum in Brand gesetzt

Gegen 20:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend über einen brennenden Baum auf einem Feldweg zwischen Leutenbach und Nellmersbach in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr kam mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort, löschte den Baum und musste ihn anschließend fällen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein bisher unbekannter Täter den Baum zuvor mutwillig in Brand gesetzt hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Jugendlicher Zweiradfahrer leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 15:50 Uhr auf der Landesstraße 1150 zwischen Haubersbronn und Welzheim. Kurz nach Ortsausgang Haubersbronn kam der Fahranfänger infolge eines Fahrfehlers in einer scharfen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Bike, an dem rund 1000 Euro Sachschaden entstand, wurde abgeschleppt.

Schorndorf: Brand einer Gartenhütte

Vermutlich infolge eines nicht vollständig gelöschten Grills geriet eine Gartenhütte im Gewann Hungerberg zwischen Schorndorf und Winterbach am Mittwochabend in Brand. Gegen 19 Uhr verständigten Passanten Feuerwehr und die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte löschten die beiden couragierten Helfer mit Regenwasser einen Teil des Brandes und verhinderten so eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf kam mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand vollständig. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Backnang: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Bisher unbekannte Täter beschädigten zwischen 11:15 Uhr und 11:25 Uhr am Mittwoch einen in der Ludwig-Richter-Straße beim Friedhof geparkten Pkw Mercedes-Benz. Der Mercedes wurde im Bereich des Kofferraums sowie der Beifahrertüre zerkratzt. Zudem wurden mehrere Scheiben bespuckt und durch das geöffnete Verdeck eine gebrauchte Windel in den Innenraum geworfen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Eine 40 Jahre alte Renault-Fahrerin missachtete am Mittwoch gegen 12 Uhr im Einmündungsbereich Hörschbachstraße / Jägerstraße die Vorfahrt eines 32 Jahre alten Ford-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Murrhardt: Vandalismus

Zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 10 Uhr rissen bisher unbekannte Täter eine Wanderkarte am Parkplatz 2 der Hörschbachwasserfälle ab und beschädigten diese hierdurch. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07191 9090.

Oppenweiler: Einbruch in Supermarkt

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Mittwoch, 22:15 Uhr und Donnerstag, 5 Uhr in einen Supermarkt in der Hauptstraße ein. Aus den Wechselgeldkassen einer dortigen Bäckerei entwendeten sie einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

