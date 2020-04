POL-AA: Ostalbkreis:

Polizeipräsidium Aalen

Unterkochen: Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Haus in der Behringstraße ein, indem zuvor eine Kellertür aufgehebelt wurde. Im Haus wurde sämtliche Räume durchsucht und unter anderem ein Orden entwendet. Hinwiese auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 entgegen.

Sachbeschädigungen - Verdacht einer Serie

Hüttlingen:

Am Mittwoch wurden dem Polizeirevier Aalen mehrere Sachbeschädigungen in Hüttlingen gemeldet. In der Abtgmünder Straße, in der Schulstraße und im Mühlweg wurden an mehreren PKW die Heckscheiben eingeschlagen bzw. mit einer Schusswaffe zerstört. An einem weiteren PKW in der Neulerstraße wurde die Frontscheibe und an zwei weiteren PKW in der Wasseralfinger Straße wurden ebenfalls Scheiben zerstört. Zudem wurde in der Wasseralfinger Straße eine Fensterscheibe eines Wohnhauses auf dieselbe Art zerstört. Bei sämtlichen Taten wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Sachbeschädigungen mit weiteren ähnlich gelagerten Fällen in den letzten Tagen in Ellwangen, Abtsgmünd und verschiedenen weiteren Tatorten im Zusammenhang stehen. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Bereich Ellwangen:

In Schwenningen, Neuler, Ellenberg und Aumühle wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an mindestens fünf Fahrzeugen die Scheiben beschädigt. Die Fahrzeuge waren in Saverwang in der Lindenstraße, in Neuler in der Lange Straße, in Ellenberg in der Hauptstraße und in Aumühle in der Hauptstraße abgestellt. Zudem wurde in Neuler in der Hauptstraße an einer Bushaltestelle die Verglasung beschädigt. Bei diesen Taten entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Im Bereich Rotenbach und Schrezheim wurden in der St.-Georg-Straße, Fayencestraße, Burgstraße und Sandfeld an insgesamt 11 Fahrzeugen die Scheiben zerstört. Des Weiteren wurde an der Bushaltestelle am Bahnhof Schrezheim eine Scheibe eingeschlagen. Gegen 02.30 Uhr konnte im Bereich der Fayencestraße die Alarmanlage eines PKW wahrgenommen werden. Der Schaden in diesen Fällen beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Heubach: Traktor ausgebrannt

Ein 55-jähriger Lenker eines Deutz Traktors befuhr am Mittwoch um kurz vor 12 Uhr L1162 "Gmünder Weg" von Beuren in Richtung Bartholomä. Im Bereich des Pfauenschwanz geriet der Traktor aufgrund eines technischen Defekts in Brand und brannte im Anschluss komplett aus. Ein Holzpoller neben dem Traktor wurden ebenfalls beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Heubach, die mit 10 Fahrzeugen und 60 Kräften vor Ort kamen, gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Mit blauer Farbe wurde eine Mauer an der Mozarthalle im Steinweg beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der genaue Zeitpunkt der Sachbeschädigung ist nicht bekannt.

Lorch: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

An einem Vereinsheim in der Maierhofstraße wurde zwischen Freitag, 27.03. und Dienstag, 07.04.20 versucht die Tür zu einem Werkstattraum aufzuhebeln. In das Gebäude drang allerdings niemand ein. Es entstand geringer Sachschaden.

