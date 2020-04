Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Entwendeter Opferstock aufgefunden, mehrere Falschfahrer nach Defekt einer Ampel, Unfall & Mann geht mit Eisenstange auf Bekannten los

Rems-Murr-Kreis (ots)

Murrhardt: Entwendeter Opferstock aufgefunden

Im Juni 2016 wurde aus der Walterichskirche ein historischer Opferstock entwendet. Sowohl von den Tätern, als auch vom Diebesgut fehlte bislang jede Spur. Am Dienstagvormittag wurde der aus dem Jahr 1340 stammende Opferstock nun in einem Waldstück bei Murrhardt aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation wird davon ausgegangen, dass dieser schon länger im Wald lag. Das historische Vorhängeschloss, das sich am Opferstock befand, wurde trotz einer Suche im Umkreis des Fundortes mit einem Metalldetektor bislang nicht aufgefunden. Der Opferstock wurde sichergestellt und zum Polizeiposten Murrhardt verbracht. Er wurde am Mittwochnachmittag der Kirche übergeben.

Leutenbach: Mehrere Falschfahrer nach Defekt einer Ampel

Aufgrund einer technischen Störung zeigte eine Ampel vor dem Leutenbacher Tunnel in Fahrtrichtung Waiblingen am Mittwochmorgen dauerhaft "rot". Hierdurch kam es gegen 5 Uhr zu einem erheblichen Rückstau auf der B14 bis zur Anschlussstelle Nellmersbach. Mehrere ungeduldige Autofahrer entschlossen sich daher zu wenden und fuhren entgegen der Fahrtrichtung bis zur Anschlussstelle Nellmersbach zurück. Die hinzugerufenen Beamten regelten vor Ort schließlich den Verkehr und ermöglichten den Autofahrern die Durchfahrt durch den Tunnel. Kurz vor 6 Uhr wurde der Defekt schließlich durch einen Techniker behoben.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei eindringlich davor, auf mehrspurigen Fahrbahnen zu wenden und entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung zu fahren. Ein solches Verhalten kann zu schweren Unfällen führen. Sollten Sie sich aufgrund einer defekten Verkehrsampel in einer ähnlichen Situation befinden, informieren Sie die Polizei und bewahren Sie Geduld!

Korb: Aufgefahren

Ein 48 Jahre alter Daimler-Fahrer bemerkte am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr zu spät, dass die vor ihm fahrende 32-jährige Seat-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste und fuhr dieser auf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Fellbach-Schmiden: Mann geht mit Eisenstange auf Bekannten los

Ein 55-jähriger Mann wollte am Mittwochvormittag einen 44-jährigen Bekannten auf dessen Gartengrundstück in der Neustädter Straße abholen. Aus bislang unbekannten Gründen ging der 44-Jährige unvermittelt mit einer Eisenstange zum Fahrzeug seines Bekannten und schlug mehrere Scheiben ein. Anschließend kam es zu einem kurzen Gerangel zwischen den beiden Männern, wobei der 55-Jährige leicht verletzt wurde. Ihm gelang es schließlich zu flüchten und die Polizei zu informieren. Gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann zunächst ebenfalls aggressiv und beleidigte diese, ließ sich aber letztlich widerstandslos festnehmen. Er wurde in die Gewahrsamszelle eingeliefert. Im Laufe des Tages soll geklärt werden, ob er sich evtl. in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und er deshalb derart ausgerastet ist. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

