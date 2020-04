Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Diebstähle aus Fahrzeugen - Sachbeschädigung an Vereinsheim

Aalen

Aalen-Hofen: Sachbeschädigung an Pkw

An einem in der Albblickstraße geparkten Pkw Peugeot wurde am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr von einem Unbekannten eine Scheibe eingeschlagen. Zu dieser Zeit hatte sich eine dunkel gekleidete Person vom Tatort entfernt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 3.45 Uhr hebelte ein Unbekannter die Eingangstüre einer Bäckerei in der Haller Straße auf. Entwendet wurde nichts. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellwangen: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Am frühen Mittwochmorgen wurden von Unbekannten gegen 3.45 Uhr an mehreren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen, die zu diesem Zeitpunkt im Einmündungsbereich Rotenbacher Straße/Schönberger Straße gegenüber dem Wertstoffhof abgestellt waren. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellenberg: Unfallflucht auf der Autobahn

Auf der BAB 7 beschädigte am frühen Mittwochmorgen gegen 2.50 Uhr der 59-jährige Lenker eines Sattelzuges zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau in Fahrtrichtung Würzburg mehrere Warnbarken, die im Baustellenbereich des Virngrundtunnels aufgestellt waren. Der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Da bei der Kontrolle durch die Polizei festgestellt wurde, dass er unter starker Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde eingezogen.

Lorch: Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag schlug ein Unbekannter zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr mit einem rundlichen Gegenstand mehrere Male an einem Pkw VW Golf gegen die Dachkante oberhalb der hinteren linken Fahrzeugtüre, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

Mutlangen: Einbruch in Pkw

Aus einem in der Mörikestraße verschlossen abgestellten Pkw Mazda wurde zwischen Montagabend 22.30 Uhr und Dienstagnachmittag, 14.45 Uhr ein Geldbeutel aus dem Seitenfach der Fahrertüre entwendet. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen durchsuchten Unbekannte einen vermutlich unverschlossenen Pkw Ford, der im Hofraum eines Grundstückes im Haselbacher Weg abgestellt war. Vermutlich wurde der oder die Täter dabei gestört, so dass sie ein Täschchen mit persönlichen Papieren aus dem Fahrzeug in unmittelbarer Nähe wegwarfen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an Vereinsheim

An der Westseite eines Vereinsheims in der Burgholzstraße wurden zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag die Platten der Hausverkleidung mit brachialer Gewalt eingeschlagen und ein Schaden von ca. 3000 Euro verursacht. Der Polizeiposten Waldstetten bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171 42454

