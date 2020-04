Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle aus Fahrzeugen

Aalen (ots)

Mutlangen: Diebstahl aus PKW

Aus einem unverschlossenen PKW Daimler-Benz, der in der Fichtenstraße abgestellt war, wurde zwischen Montagabend und Dienstagfrüh das Handschuhfach durchsucht und der Inhalt im Fahrzeug verteilt. Der Fahrzeugschein des PKW wurde entwendet. Zeugenhinwiese erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Aalen: Diebstähle aus PKW

In der Hermelinstraße, im Fuchsweg und im Iltisweg kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Diebstählen aus mehreren Fahrzeugen. Im Hermelinweg wurden vier Fahrzeuge durch bislang unbekannte Diebe angegangen. Aus einem dieser Fahrzeug wurde ein Geldbeutel entwendet, welcher jedoch im Briefkasten des Hauses wieder aufgefunden werden konnte. Lediglich eine Kreditkarte wurde aus diesem Geldbeutele entwendet. Im Iltisweg wurde an einem Ford das Handschuhfach sowie der Kofferraum durchsucht. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere CD sowie ein Bluetooth-Gerät entwendet. Im Fuchsweg wurde aus einem Mercedes der Fahrzeugschein entwendet. Bei den Diebstählen in der Hermelinstraße fiel eine männliche Person im Alter von 15 - 18 Jahren auf. Der junge Mann hatte blonde Haare und trug eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Jacke. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

