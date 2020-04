Polizei Bielefeld

POL-BI: Gruppe raubt Bielefelder aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 07.04.2020, raubten mehrere Täter einen Bielefelder im Bereich Oelmühlen-/Teutoburger-/ Ravensberger Straße aus. Polizisten erwischten im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige.

Gegen 03:00 Uhr meldete ein Zeuge der Leitstelle der Polizei telefonisch einen Überfall an der Oelmühlenstraße. Die hinzugerufenen Polizisten trafen an der Oelmühlenstraße/ Spindelstraße auf einen leichtverletzten 27-jährigen Fußgänger. Der angetrunkene Bielefelder berichtete, von mehreren Tätern in der Nähe eines Schulhofs einer weiterführenden Schule angegriffen und um sein Geld beraubt worden zu sein. Rettungskräfte versorgten das leichtverletzte Opfer.

Ein Spaziergänger gab den nach den Tätern fahndenden Beamten den Hinweis, dass eine Gruppe die Teutoburger Straße in Richtung Heeper Straße gegangen sei. In der Ravensberger Straße trafen Polizeibeamte auf zwei 16 und 21 Jahre alte Bielefelder, auf die die Beschreibung der Räuber zutraf. Die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen stritten die Tat ab.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell