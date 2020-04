Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger stößt Radfahrer um

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen Mann, der am Montag, den 06.04.2020, mit einem Radfahrer an der Stapenhorststraße in einen Streit geriet. Dabei schupste er den Bielefelder zur Seite.

Der 64j-Jährige befuhr gegen 08:30 Uhr die Stapenhorststraße in Richtung Innenstadt. Er nutzte dabei eine gepflasterte Seitenstraße in der Nähe der Grünstraße. Dort ging ein Fußgänger mit angeleintem Hund in dieselbe Richtung. Um vor dem Überholen auf sich aufmerksam zu machen, klingelte der Radfahrer. Als er sich in Höhe des Fußgängers befand, stieß dieser ihn plötzlich und ohne ersichtlichen Grund mit der linken Hand an.

Der 64-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der Bielefelder leichte Verletzungen zu.

Am Rad wurde die Hydraulikbremse beschädigt. Der Schlauch war abgerissen und der Bremshebel abgebrochen. Darüber hinaus wiesen Lenker und Helm des Radfahrers Schrammen auf.

Nachdem der Radfahrer aufgestanden war, stellte der den Fußgänger zur Rede. Dieser reagierte äußerst aggressiv und kam sehr dicht an den Bielefelder heran. Als der 64-Jährige das Handy hervorholte, um die Polizei zu verständigen, versuchte der Mann, ihm das Mobiltelefon aus der Hand zu schlagen. Dann flüchtete er in die Crüwellstraße und verschwand dort in einem Hinterhof.

Der Bielefelder schätzt, dass der Hundebesitzer zwischen 30 und 40 Jahre alt war. Er war zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß und hatte sehr kurze Haare. Er trug eine beige Hose. Der Hund war gefleckt und nicht größer als kniehoch.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0521-5450 entgegen.

