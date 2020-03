Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unbekannter Fahrer beschädigt zwei geparkte Autos - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zwei geparkte Autos hat ein unbekannter Pkw-Fahrer in der Nacht zum Freitag, 20.03.2020, in Albbruck gestreift und ist anschließend geflüchtet. Kurz vor 01:00 Uhr hatte der Unbekannte in der Schulstraße einem BMW und einem Peugeot die Außenspiegel abgefahren. Diese Autos standen in den dortigen Parkbuchten. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Verursacher flüchtete nach Zeugenbeobachtungen ohne Licht in Richtung Albtalstraße. Auf weitere Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

