POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrradfahrer stoßen zusammen - beide leicht verletzt

Zwei sich entgegenkommende Fahrradfahrer sind am Donnerstag, 19.03.2020, auf dem Radweg zwischen Waldshut und Tiengen zusammengestoßen. Beide verletzten sich leicht. Gegen 17:20 Uhr waren ein 43-jähriger mit seinem Rennrad und eine 47 Jahre alte Frau mit ihrem City-Bike miteinander kollidiert. Beide dürften nicht äußert rechts gefahren sein. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle und versorgte die Fahrradfahrer. Während die Frau nach Hause konnte, musste der Mann ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Die Radler hatten beide einen Helm an. Der Sachschaden an den Rädern liegt guten 500 Euro.

