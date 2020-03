Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Reifen und Werkzeuge geklaut - in Gemeindehaus eingestiegen - Vandalen in der Schule - Gullideckel und Stein geworfen - Luft aus Reifen - Abgelenkt bei Parkplatzsuche -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Reifensätze aus Container verschwunden -

Im Zeitraum von Samstag (14.03.2020) bis Montag (16.03.2020) suchten Diebe das Gelände eines Autohändlers in der Erlachstraße auf. Sie knackten das Schloss eines Zufahrtstores und machten sich an dem Schloss eines Containers zu schaffen. Aus diesem ließen sie 21 Komplettsätze Reifen mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei rund 18.000 Euro. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter das Gelände mit einem Transporter oder einem Pkw mit Anhänger befuhren und damit die Beute in Sicherheit brachten. Hinweise zu den Dieben oder zu Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang an dem Gelände des Autohändlers auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg-Frohnhausen: In Baptistengemeinde eingestiegen -

Auf Beute aus der Baptistengemeinde in der Oberen Industriestraße hatten Einbrecher am Ende der vergangenen Woche gehofft. In der Nacht von Donnerstag (12.03.2020) auf Freitag (13.03.2020) verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchwühlten sie ein Büro. Eine genaue Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen-Niederweidbach: Vandalen in der Schule -

In der Hermann-Kloos-Straße suchten Unbekannte die Aartal-Mittelpunktschule auf. Sie drangen in das Gebäude ein, zerstörten einen Stuhl und verteilten Unrat auf dem Boden. Die Schäden belaufen sich auf etwa 1.100 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (13.03.2020) und Sonntagabend (15.03.2020) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Heckscheibe eingeschmissen -

Einen Schaden von rund 500 Euro ließen Unbekannte an einer schwarzen C-Klasse zurück. Der Mercedes Kombi parkte am Freitag (13.03.2020), zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz des Wildgeheges in der Straße "Kallenbachswäldchen". Die Täter schleuderten einen Stein gegen die Heckscheibe des Benz. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Holzhausen: Alle vier Reifen platt -

In der Nacht von Samstag (14.03.2020) auf Sonntag (15.03.2020) ließen Unbekannte die Luft aus den Reifen eines grauen Sprinters. Zwischen 15.00 Uhr und 10.00 Uhr stand der Transporter auf dem Parkplatz vor dem Getränkemarkt in der Katzenfurter Straße. Die Täter stachen in alle vier Reifen. Neue Pneus werden den Besitzer etwa 800 Euro kosten. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Transporter leer geräumt -

Auf die Werkzeuge aus einem grauen Caddy hatten es Diebe in der Hohwardstraße abgesehen. Sie brachen den VW auf und griffen sich eine Kiste mit Dachdecker- und Spenglerwerkzeug im Wert von rund 2.000 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Mittwoch (11.03.2020) auf Donnerstag (12.03.2020) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Gullideckel landet beim Frisör -

In der Silhöfer Straße ließen Halbstarke ihrer sinnlosen Zerstörungswut freien Lauf. Zwischen Freitag (13.03.2020), gegen 18.00 Uhr und Samstagmorgen (14.03.2020), gegen 05.30 Uhr schleuderten sie einen Gullideckel in die Scheibe eines Frisörladens. Das Gussteil stammt von einem Gulli in der Schützenstraße. Eine neue Scheibe wird etwa 250 Euro kosten. Wer hat die Täter in der Silhöfer Straße oder in der Schützenstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms: Parkplatzsuche endet mit leichten Blessuren -

Bei der Ausschau nach einem Parkplatz am Aldi im Solmser Gewerbepark verlor eine 21-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen. Die Solmserin sowie ihre zweijährige Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Samstag (14.03.2020), gegen 17.35 Uhr war die junge Mutter mit ihrem Citroen auf der Straße "Solmser Gewerbepark" unterwegs. Nach einer Kurve schaute sie nach rechts auf den Parkplatz, um von dort aus schon mal einen Abstellplatz ins Auge zu fassen. Sie verriss das Lenkrad nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen, ihre Tochter biss sich auf die Zunge. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Blechschäden beziffert die Polizei auf mindestens 2.000 Euro.

