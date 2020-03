Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lagerhalle in Sechshelden durchwühlt - THC im Blut - in Aartalgrill eingestiegen - fünf Pkw in Aßlar zerkratzt - Heiße Asche entzündet Mülltonne in Garbenheim -

Dillenburg (ots)

Haiger-Sechshelden: Lager durchwühlt -

Mit Werkzeugen und Altmetall suchten Einbrecher in der Straße "Am Klangstein" das Weite. In der Nacht von Mittwoch (11.03.2020) auf Donnerstag (12.03.2020) schlugen die Täter die Scheibe einer Lagehalle ein und kletterten hinein. Sie griffen sich Werkzeuge und Kupferschrott. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Frohnhausen: Mit THC in Verkehrskontrolle -

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation Dillenburg führten gestern Abend (12.03.2020) am Kreisverkehr Frohnhausen eine Verkehrskontrolle durch. Dort stoppten sie einen Hyundai, an dessen Steuer ein 39-jähriger Dillenburger saß. Gerötete Augen und fahriges Verhalten ließen die Ordnungshüter vermuten, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Weitere Tests bestätigten die Annahme. Ein Drogenvortest brachte Gewissheit: er schlug auf THC an. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dillenburger Wache.

Bischoffen-Niederweidbach: Grill durchwühlt -

In der Nacht zum Donnerstag (12.03.2020) suchten Einbrecher den Aartalgrill am gleichnamigen See auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gastraum und durchwühlten Theke, Küche und Lagerraum. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang am Aartalgrill Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Aßlar: Unbekannter verkratzt fünf Pkw in der Herborner Straße -

Unbekannte verkratzten am helllichten Donnerstagmittag (12.03.2020) in der Herborner Straße fünf Fahrzeuge. Die Pkw parkte zwischen 12.20 Uhr und 13.00 Uhr in Höhe der Hausnummern 1 und 3. Die Schäden an der schwarzen S-Klasse, der weißen B-Klasse, einem grauen Hyundai SUV, einem dreier BMW sowie einem schwarzen Ford S-Max belaufen sich auf insgesamt 6.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Garbenheim: Heiße Asche entsorgt / Mülltonne brennt -

Gestern Abend (12.03.2020) rückte die Feuerwehr Garbenheim zu einem Brand in der Straße "Im Stiegel" aus. Gegen 22.15 Uhr alarmierten Anwohner die Brandbekämpfer, weil eine Mülltonne brannte. Die Hitze hatte zwei daneben stehende Tonnen beschädigt. Zudem setzte sich Ruß an der Fassade des Hauses ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass nicht vollends erkaltete Asche in der Tonne entsorgt wurde und den Brand auslöste. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

