POL-KA: (KA) Söllingen - Brand eines Holzschuppens greift auf Hausfassade über

Zu einem Brand eines Holzschuppens kam es am Donnerstagabend in der Kapellenstraße in Söllingen. Beim Versuch das Feuer zu löschen zog sich der 68-jährige Hausbewohner Brandverletzungen zu und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Nach jetzigem Kenntnisstand entdeckten die Hausbewohner gegen 20:15 Uhr den lodernden Schuppen. Durch die Brand- und Hitzeentwicklung geriet die Fassade sowie der Giebel des Wohnhauses in Brand. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Söllingen konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung konnten nicht erlangt werden.

