Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand mit Sachschaden in Stralsund, LK VR

Stralsund (ots)

In den Nachtstunden des 10.07.2019 kam es in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen, zum Brand eines Sperrmüllhaufens, in dessen Folge ein PKW sowie drei Mülltonnen und zwei Zaunfelder eines Müllablageplatzes beschädigt wurden. Gegen 23:30 Uhr bemerkten Anwohner in der Kedingshäger Straße die Flammen vor ihrem Haus und informierten umgehend die Polizei und die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Stralsund sowie Kräfte des PHR Stralsund eilten zum Einsatz und begannen mit Löscharbeiten sowie polizeilichen Maßnahmen. Um 00:08 Uhr konnten die Löscharbeiten eingestellt werden. Aufgrund der Spurenlage ist von einem vorsätzlichen Herbeiführen eines Brandes auszugehen. Aus diesem Grund wurde der KDD Stralsund verständigt und zum Brandort hinzugezogen. Durch diesen wurden vor Ort Spuren gesichert. Angaben zum Täter können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden, Ermittlungen wurden eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000,00 Euro

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

