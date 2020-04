Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Feuerwehreinsatz u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Großheppach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag, gegen 12:45 Uhr auf dem Parkplatz der Prinz-Eugen-Halle in der Zügernbergstraße einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am geparkten Pkw wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Am beschädigten Fahrzeug wurde von einem bisher unbekannten Zeugen eine Notiz hinterlassen mit dem Hinweis, dass es sich beim Unfallverursacher um einen weiß-roten Smart Forfour mit dem Teilkennzeichen WN-BK handeln soll. Dieser Zeuge sowie evtl. weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier in Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

Eine 47-jährige VW-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 15:40 Uhr die Neustadter Straße in Richtung Waiblingen entlang. Etwa 50 Meter vor dem Ortseingang kam ihr ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen und streifte mit seinem linken Außenspiegel den Pkw der Frau. Anschließend fuhr er unvermittelt weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher werden beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Remshalden-Geradstetten: Mann im psychischen Ausnahmezustand

Da ein 20-jähriger Bewohner einer Asylunterkunft randalierte und nicht zu beruhigen war, rückten mehrere Streifen am Dienstagabend, gegen 18:45 Uhr in den Bossingerweg aus. Der junge Mann zeigte sich auch den Beamten gegenüber äußerst aggressiv, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Aufgrund eines von ihm beschädigten Fensters muss er zudem mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Winnenden: Mehrere Sachbeschädigungen

Gleich mehrere Sachbeschädigungen beging ein 30-jähriger Bewohner der Unterkunft für Asylbewerber in der Brunnenstraße am Dienstagnachmittag. Zunächst schlug der Mann mehrere Fensterscheiben der Unterkunft ein, anschließend begab er sich in den Gutenbergweg und beschädigte dort einen Gartenzaun. Im weiteren Verlauf zündete er vor dem Eingang des Rathauses eine PET-Flasche an, hierdurch entstand nach jetzigem Kenntnisstand allerdings kein Sachschaden. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 1000 Euro geschätzt, den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Urbach: Unfall mit Sachschaden

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr in der Lerchenstraße. Ein 56 Jahre alter Ford-Fahrer übersah beim Ausfahren aus seinem Grundstück den VW eines 32-jährigen Paketdienstfahrers und kollidierte mit diesem.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagmorgen und Dienstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Mittleren Uferstraße abgestellten Ford Focus und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Focus wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181 2040.

Fellbach: Unfallflucht

Vermutlich beim Einparken beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 18 Uhr einen in der Nägelestraße geparkten VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Polo wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach: Beim Anfahren Unfall verursacht

Ein 47-jähriger Fahrer eines VW Lupo wollte am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr vom Fahrbahnrand anfahren und übersah hierbei den VW Touareg eines 32-Jährigen, der die Max-Planck-Straße entlang fuhr. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Aspach: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 31.03.2020 und Samstag, 04.04.2020 beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen Metallzaun in der Mühlgasse und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Zaun wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Da ein 56 Jahre alter Mann beim Verlassen seiner Wohnung sein Essen auf dem Herd vergessen hatte, musste die Freiwillige Feuerwehr Backnang am Dienstagabend mit 15 Einsatzkräften ausrücken. Der Feuerwehr wurde gegen 21:40 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass es aufgrund des angebrannten Essens lediglich zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Die Feuerwehr musste lediglich das verrauchte Haus durchlüften. Glücklicherweise wurden weder Personen verletzt, noch entstand Sachschaden.

