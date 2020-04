Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ereignisse aus dem Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfall beim Abbiegen

Ein 68 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs war am Dienstag, um 11:40 Uhr auf der Landesstraße 1008 von Lindlein kommend unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße 1001 in Richtung Blaufelden abbiegen. Hierbei stieß er mit einem Pkw, Opel eines 76-Jährigen zusammen, der in Richtung Schrozberg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden.

Crailsheim: Den Falschen überholt...

Ein 37 Jahre alter Audi-Fahrer hatte es am Dienstagabend kurz nach 19:00 Uhr in der Gaildorfer Straße besonders eilig und überholte mit überhöhter Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Pkw. Was der Audi-Fahrer nicht wissen konnte, war die Tatsache, dass er gerade eine Zivilstreife der Polizei überholt hatte. Die Beamten ließen sich nicht lange bitten, folgten dem eiligen Fahrer und hielten ihn an. Bei der Kontrolle wurde auch noch festgestellt, dass die insgesamt vier Insassen gegen die Vorschriften der Corona-Verordnung verstoßen hatten. Es folgt nun ein Bußgeldverfahren und ein Bericht an die Führerscheinstelle hinsichtlich Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs.

Blaufelden: Unfallflucht an Bahnschranke - Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat die sich senkende Bahnschranke am Bahnübergang der B 290 zwischen Blaufelden und Riedbach beschädigt und einen Schaden von circa 2.500 Euro verursacht. Der Fahrer hatte am Dienstag, zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr offensichtlich versucht den Bahnübergang trotz roter Lichtzeichenanlage zu passieren und hierbei die sich senkende Schranke beschädigt. Anschließend hatte er seine Fahrt fortgesetzt. Bei der Unfallaufnahme wurden schwarze / grüne Farbantragungen festgestellt, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Blaufelden, Telefon 07951/480-0.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B19 an der Einmündung Weilerwiese/Qmediko ist am Dienstag um 15:35 Uhr ein Sachschaden von circa 4.500 Euro entstanden. Ein Autofahrer war von der Weilerwiese so zügig an die Einmündung herangefahren, dass eine vorfahrtsberechtigte 34 Jahre alte Fahrerin eines Alfa-Romeo, die in Richtung Gelbingen unterwegs war, bremste. Ein nachfolgender 20 Jahre alter VW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den Alfa-Romeo auf.

Schwäbisch Hall: Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Einen bislang unbekannten Radfahrer mit einem schwarzen Mountainbike sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Dienstag um 13:00 Uhr in der Stuttgarter Straße am Scharfen Eck. Der Mann hatte auf dem Radweg den Lenker einer 56 Jahre alten Fahrradfahrerin gestreift, die dadurch stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Anstatt sich um die Verletzte zu kümmern, hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Laut Zeugenaussagen trug der Mann einen schwarzen Fahrradhelm mit blauen Applikationen, eine schwarze Sonnenbrille und war mit einer Jacke mit einem Camouflage-Muster bekleidet. An dem schwarzen Mountainbike waren gelbe Applikationen angebracht. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0791/400-555 erbeten.

