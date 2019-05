Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer missachtet Vorfahrt /Leichte Verletzungen zog sich ein 57-Jähriger bei einem Unfall am Montag in Ulm zu.

Gegen 10.45 Uhr war ein Radfahrer in der Straße Marktplatz in Richtung Münsterplatz unterwegs. Der 57-Jährige stoppte an der Einmündung zur Neuen Straße. Dort fuhr ein Opel. Der Mann achtete nicht auf dessen Vorfahrt und fuhr los. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen transportierte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden am Pkw der 62-Jährigen und dem Zweirad schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

