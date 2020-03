Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfall mit vier Autos

Meppen (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der B70 in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde niemand. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 15.20 Uhr an der Auffahrt Schützenhof vom Einfädelungsstreifen auf die rechte Fahrspur gefahren. Dabei übersah er offenbar einen dort fahrenden Daimler-Benz. Dessen Fahrer wich aus, so dass es zu Zusammenstößen mit zwei weiteren Fahrzeugen kam. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell