Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ereignisse aus dem Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Crailsheim: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Dacia bei einem Auffahrunfall in der Tiefenbacher Straße erlitten. Die Frau wollte um 11:50 Uhr nach rechts auf die Nord-West-Umgehung einfahren und hatte hierzu an der Stopp-Stelle angehalten. Ein nachfolgender 29 Jahre alter Daimler-Benz-Fahrer hatte dies zu spät erkannt und war von hinten aufgefahren. Der Sachschaden wurde auf circa 9.000 Euro beziffert.

Crailsheim: Schutzengel

Einen Schutzengel hatte offensichtlich ein 11 Jahre alter Junge am Mittwochnachmittag in der Karlstraße. Der Bub war um 16:15 Uhr an der Bushaltestelle am Rathaus vor einem Bus unachtsam über die Straße gerannt, um seinen Bus auf der anderen Straßenseite zu erreichen. Hierbei kam er einem Ford einer 22 Jahre alten Autofahrerin in die Quere, die schnell reagierte und bremste. Trotzdem kam es zu einer Berührung, weshalb er vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort wurde festgestellt, dass der Junge unverletzt geblieben war.

Mainhardt: Unfallflucht

Die Fahrertüre eines geparkten Mercedes wurde am Mittwoch, zwischen 12:15 Uhr und 15:15 Uhr im Aschenweg von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt, wodurch ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden ist. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell