POL-ME: Schwerverletzt bei Auffahrunfall - Mettmann - 1911095

Am Freitagnachmittag des 22.11.2019 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 19 jähriger Mettmanner mit seinem BMW den Zubringer vom Südring zur Talstraße in Mettmann. An der Kreuzung beabsichtigte er nach rechts auf die Talstraße in Richtung Erkrath abzubiegen. Hierbei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den vor ihm in gleicher Richtung abbiegenden Hyundai einer 52 jährigen Düsseldorferin. Es kam zur Kollision, in deren Folge die Hyundai-Fahrer schwer verletzt wurde und einer Klinik zugeführt wurde, wo sie stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

