Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Straßenbahnunfall in der Beueler Innenstadt

Bonn (ots)

Bonn-Beuel, Konrad-Adenauer-Platz; 04.03.2020 15:15

Am frühen Nachmittag geriet ein Mann an der Haltestelle Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel unter eine einfahrende Straßenbahn der Linie 66, er wurde schwerverletzt gerettet.

Der Mann war an einem Fußgängerüberweg auf Höhe des Bahnsteiges, Fahrtrichtung Siegburg, von der Straßenbahn erfasst und mit den Beinen unter dem Vorderwagenantrieb eingeklemmt worden. In dieser Zwangslage wurde der er vom Rettungsdienst und einem Notarzt medizinisch versorgt. Zeitgleich wurde der Vorderwagen mit Hilfe zweier Hydraulikpressen soweit angehoben, dass der Patient innerhalb von 25 Minuten befreit werden konnte. Er wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Rüsteinheit und ein Löschfahrzeug der Feuerwachen 1, die Löscheinheit 2, der Rettungsdienst sowie die Löscheinheit Beuel der Freiwillige Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell