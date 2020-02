Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Einsatz der Bonner Feuerwehr auf einer Großbaustelle

Bonn (ots)

Bonn- Gronau, 19.2.2020, 12:16 Uhr

Die Bonner Feuerwehr wurde am Mittwochmorgen zu einem Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle alarmiert. Ein Arbeiter wurde in einem ca.5m tiefen Schacht unter eingestürzten Bauteilen begraben. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte wurde der verletzte Patient durch andere Arbeiter vor Ort aus seiner Lage befreit. Der Patient wurde durch den mitalarmierten Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und zeitnah in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Da zu Anfang nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch weitere Personen unter den Bauteilen befinden wurden mehrere Trupps zur Kontrolle eingesetzt. Zeitgleich wurden Anzahl und Aufenthalt der Arbeiter auf der Baustelle abgefragt. Glücklicherweise hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls nur eine Person in dem Schacht auf. Im Einsatz waren der Führungsdienst, die Löscheinheit 1, die Rüsteinheit, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 3, der Rettungsdienst und die Einheit Kessenich der freiwilligen Feuerwehr. Die Bonner Feuerwehr war mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort.

