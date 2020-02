Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Einsatzbilanz Sturmtief "Sabine"

Bonn, 09./10.02.2020 - 18.00 uhr Verhältnismäßig glimpflich waren die Folgen des Sturmtiefs "Sabine" für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn. Von Sonntagmorgen 10 Uhr bis Montagabend 18 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu 117 Einsätzen im gesamten Bonner Stadtgebiet aus.

Bei den Einsätzen handelte es sich vorwiegend um die Beseitigung von umgestürzte Bäumen und herabfallenden Ästen und um die Sicherung von losen Fassaden- oder Dachteilen. Zu einem besonderen Einsatz alarmierte die Leitstelle um 9.12 Uhr am Montagmorgen die Rüsteinheit und die Einsatzleitung zu einer Baustelle auf dem UN-Campus im ehemaligen Regierungsviertel in Bonn-Gronau. Im 12. und 15. Obergeschoss der Hochhausbaustelle lösten sich Glas-Fassadenteile und stürzten zu Boden. Die Einsatzkräfte sperrten gemeinsam mit Mitarbeitern des Bonner Ordnungsamtes das Areal rund um die Baustelle - darunter den Radweg am Rhein entlang - weiträumig ab. Eine weitere Beurteilung und die Beseitigung der Schäden können wegen der noch anhalteten Windböen noch nicht erfolgen. Die Baustelle bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Ein weiterer Einsatz war auf der Oberkasseler Straße zwischen Ramersdorf und dem neuen Kreisverkehr Oberkasseler Straße/Pützchens Chaussee im Stadtbezirk Beuel zu verzeichnen. In diesem Abschnitt musste die Straße gesperrt werden, da mehrere Bäume umgestürzt waren. Diese wurden durch die Einsatzkräfte in Verbindung mit der Stadtrevierförsterei entfernt, allerdings dauert die Sperrung aufgrund der anhaltenden Stürme voraussichtlich noch bis morgen früh an. Im Einsatz waren sowohl die Kräfte von Berufs- als auch Freiwilliger Feuerwehr und dem Einsatzführungsdienst. Die Leitstelle war währenddessen mit einem Lagedienstführer und zusätzlichem Personal verstärkt.

Rückfragen bitte an:

