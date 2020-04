Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Lager einer Getränkehandlung

Schrozberg (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in das Lager eines Getränkehandels in der Speckheimer Straße eingedrungen. Aus dem Lager entwendeten die Einbrecher mehrere Flaschen Spirituosen im Wert von circa 270 Euro und Werkzeug im Wert von circa 330 Euro. In den Getränkehandel selbst gelangten die Täter aufgrund der guten mechanischen Sicherung nicht. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert.

