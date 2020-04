Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Motorrad zu schnell - drei Schwerverletzte

Aalen / Essingen (ots)

Ein 21-jähriger Kawasaki-Fahrer befuhr am Karfreitag gegen 16.30 Uhr die Landstraße 1080 von Forst kommend in Richtung Dewangen. Nach der Einmündung Rauburr fuhr der Fahranfänger mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die folgende Rechtskurve, erkannte dass er zu schnell war und bremste ab. Durch den Bremsvorgang wurde die Kawasaki aus der Schräglage aufgestellt und auf die Gegenfahrspur getragen. Dort kollidierte die Kawasaki mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Leichtkraftrad eines 19-jährigen. Der 19-Jährige und seine 17-jährige Sozia wurden von der 125er in die anschließende Böschung hinab in einen folgenden Graben geschleudert. Die Sozia wurde schwer, ihr Fahrer lebensgefährlich verletzt. Der 21-jährige Unfallersursacher wurde ebenfalls schwer verletzt. An beiden Krädern entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Landstraße bis kurz vor 19 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

