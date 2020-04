Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ohne Führerschein und betrunken mit Motorrad unterwegs und Unfall verursacht

Aalen (ots)

Braunsbach-Geislingen: Ohne Führerschein und betrunken mit Motorrad unterwegs und schweren Unfall verursacht Am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, nahm sich ein 39jähriger Mann in Braunsbach-Geislingen das Motorrad seines Bruders und unternahm in der Straße "Im Steinig" eine Probefahrt. Er ließ den Motor der Maschine aufheulen und fuhr sehr schnell los. Hierbei übersah er einen 63jährigen Mann, welcher dort gerade dabei war, Fahrräder vom Heckträger seines Pkw abzuladen. Bei der Kollision mit dem Motorradfahrer wurde der 63jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Durch die Polizeistreife wurde bei diesem eine starke Alkoholisierung festgestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Auch der Bruder des Unfallfahrers muss sich für sein Verhalten verantworten, da er wusste, dass der 39jährige keinen Führerschein besaß und ihn dennoch mit dem Motorrad fahren ließ.

