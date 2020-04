Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Gem. Gschwend - Nach Unfall unerlaubt entfernt

Am Sonntag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem PKW BMW die Kreisstraße von Fichtenberg in Richtung Gschwend-Wildgarten. Kurz vor Wildgarten kam er in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Telefonmasten prallte. Anschließend wurde der BMW mit Hilfe eines anderen Autos aus dem Graben gezogen und beide entfernten sich. Der 21-Jährige meldete sich einige Stunden später bei der Polizei. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Auffahrunfall

Am Sonntag gegen 14:20 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW Renault auf der Aalener Straße (B 29) vom Verteiler Ost in Richtung Stadtmitte Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe der Kleingartenanlage musste der Mann verkehrsbedingt abbremsen, was eine ihm nachfolgende 25-jährige VW-Fahrerin zu spät erkannte und deshalb auf den Renault auffuhr. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Aalen - Einbruch in Fahrradgeschäft

In der Zeit zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr wurde in ein Fahrradgeschäft in der Oberen Bahnstraße eingebrochen. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und stahlen aus dem Verkaufsraum drei hochwertige Mountainbikes im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

