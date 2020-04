Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Unfälle, Granate gefunden, Reh beißt Kind, etc.

Aalen (ots)

Rot am See: Lagerfeuer-Party beendet

Am Sonntagabend gegen 21:0 Uhr wurde der Polizei eine vierköpfige Gruppe gemeldet, die am Rückhaltebecken Beimbach ein Lagerfeuer entzündet hätte und dort feiern würde. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass sich die jungen Menschen zudem nicht auf ihrem eigenen Grundstück befanden. Das Lagerfeuer wurde gelöscht und die Feier aufgelöst. Die Männer erwartet nun ein Bußgeldbescheid.

Crailsheim: Auto beschädigt

Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr haben Unbekannte an einem in der Michael-Rauck-Straße geparkten PKW der Marke Mitsubishi einen Seitenspiegel mutwillig beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Rot am See: Reh beißt Kind

Eine Anruferin teilte am Montag der Polizei mit, dass sie gegen 10:30 Uhr mit ihrer Tochter und dem Familienhund im Wald an der K2503 zwischen Musdorf und Limbach unterwegs war. Plötzlich sei ein verletztes Reh aus dem Wald gelaufen und habe die Tochter umgerannt. Offenbar hatte das Reh das Mädchen bei dem Zusammentreffen auch gebissen. Der Zuständige Jagdpächter wurde informiert, um eine Nachsuche durchzuführen. Die Mutter begab sich mit ihrer 10-jährigen Tochter in eine Klinik, um den Biss von einem Arzt behandeln zu lassen.

Crailsheim: Geradewegs über den Kreisverkehr

Gegen 13:30 Uhr war ein 62 Jahre alter VW-Fahrer auf der Nord-West-Umgehung unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr konnte er sein Fahrzeug nicht abbremsen und fuhr geradewegs über die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Auf der Gegenüberliegenden Seite blieb das Auto dann in dem dortigen Feld stehen. Beim Überfahren der Verkehrsinsel wurde das Auto so beschädigt, dass Betriebsstoffe austraten. Insgesamt entstand an dem Wagen, sowie an der Verkehrsinsel ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der 62-Jährige wurde nach dem Unfall von Rettungskräften in eine Klinik verbracht zur ärztlichen Überprüfung. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Blaufelden: Weltkriegs-Granate gefunden

Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr meldete ein Anrufer, dass er beim Radfahren im Bereich der Gammesfelder Straße eine verrostete Granate gefunden habe. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an und sicherte den Sprengkörper.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag gegen 10:00 Uhr wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem silbernen VW Polo aus einer Parklücke im Erdgeschoss des Parkhauses eines Supermarktes in der Schöneburgstraße ausparken. Dabei beschädigte der Polo-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan. An dem Tiguan entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise in Bezug auf den Fahrer des VW Polo und nimmt diese unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Gaildorf: Scheibe an Sporthalle beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr und Samstag, 22:10 Uhr an einer Sporthalle in der Oskar-Bamberg-Straße die Scheibe einer Tür zur der dortigen Sporthalle. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen, sich unter Telefon 07971 95090 zu melden.

Mainhardt: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Montag gegen 11:30 Uhr war ein 73 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner KTM-Maschine auf der L1050 von Gailsbach in Richtung Geiselhardt unterwegs. Kurz hinter einer leichten Linkskurve kam der Biker ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte der Senior und wurde schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

