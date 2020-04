Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze, berauschte Autofahrerin widersetzt sich Polizei, Brandstiftung in Kirche u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Matratze gelöscht

Eine neben einer Mülltonne abgelegte Matratze musste die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag in der Mittleren Uferstraße löschen. Die qualmende Matratze war gegen 01:15 Uhr von einem Passanten gemeldet worden, woraufhin die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und 6 Mann anrückten. Die Polizei war mit einer Streife vor Ort, die Ermittlungen dauern an.

Kaisersbach: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Aufgrund eines Fahrfehlers ist am Sonntag ein 59 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landesstraße 1120 gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 59-Jährige war um 16:10 Uhr von Althütte in Richtung Ebni unterwegs, als er kurz vor Ortsbeginn nach links von der Straße abkam und im Straßengraben stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden.

Plüderhausen: Kompost und Busch in Brand geraten

Ein Komposthaufen hat sich am Samstag am Uferweg im Bereich des Badesees selbst entzündet. Das Feuer wurde um 19:20 Uhr von einem Passanten entdeckt, der die Feuerwehr alarmierte. Beim Eintreffen hatte das Feuer bereits auf einen Busch übergegriffen. Das Feuer war schnell gelöscht. Die Polizei war mit einer Streifenbesatzung vor Ort.

Fellbach: 57-jährige berauschte Autofahrerin widersetzt sich Polizei

Eine in Schlangenlinien fahrende Autofahrerin wurde der Polizei am Ostermontag um 17:45 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer gemeldet. Die Frau war mit ihrem Auto in der Stauferstraße unterwegs und hatte beim Abbiegen in die Fellbacher Straße eine rote Ampel missachtet. Die offensichtlich berauschte Frau hielt kurz darauf an und wurde von einer Streifenbesatzung kontrolliert. Trotz zahlreicher Versuche gelang es der 57-Jährigen nicht einen Alkoholtest erfolgreich durchzuführen. Aufgrund ihres offensichtlichen Rauschzustandes wurde daraufhin sofort eine Blutentnahme angeordnet, welche im Krankenhaus durchgeführt werden sollte. Die Dame verweigerte einen Transport zum Krankenhaus, weshalb sie mit einfacher körperlicher Gewalt in den Streifenwagen verbracht werden musste. Im Krankenhaus kam es bei der Durchführung der Blutentnahme zu einer weiteren Widerstandshandlung, weshalb die Blutentnahme unter Zwang durchgeführt werden musste. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Frau droht nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Trunkenheitsfahrt. Das Blutuntersuchungsergebnis hinsichtlich Rauschmittel steht noch aus.

Fellbach: Umgestürzter Baum

Ein Baum ist am Montag, gegen 17:30 Uhr in der Hofener Straße in Oeffingen umgestürzt und hat die Fahrbahn blockiert. Die Feuerwehr rückte an und beseitigte den Baum. Die Polizei war mit einer Streife im Einsatz.

Waiblingen: Vandalen lösen Feuerwehreinsatz aus

Gegen 16 Uhr begaben sich bisher unbekannte Personen am Ostermontag in eine unverschlossene Tiefgarage in der Schorndorfer Straße und entnahmen dort einen Feuerlöscher. Anschließend besprühten sie die Tiefgarage mit dem Feuerlöscher, wodurch die Rauchwarnmelder ausgelöst wurden. Die Feuerwehr kam mit 15 Einsatzkräften vor Ort und konnte schnell Entwarnung geben. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Brandstiftung in Kirche

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Montagvormittag, zwischen 8 Uhr und 11 Uhr in die Christkönigskirche und entzündeten dort die Osterauslage auf einem Stehtisch. Weiterhin wurden Stofftücher sowie eine Pinnwand in Brand gesteckt. Ein Zeuge konnte das Feuer selbstständig löschen und verhinderte so, dass größerer Sachschaden entstand. Hinweise auf den bislang unbekannten Brandstifter werden erbeten an das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

