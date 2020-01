Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - wechselseitige Körperverletzung

Am 11.01.2020, gegen 02:51 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Grafenhorststraße in Vechta zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 24- jährigen Mann aus Löningen und einem 21- jährigen Mann aus Dinklage. Beide blieben unverletzt, müssen aber mit einem Strafverfahren rechnen. Im Anschluss wurde ein Platzverweis für die Tatörtlichkeit ausgesprochen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sa., 11.01.2020, gg. 15.45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger aus Visbek mit seinem Kleinkraftrad öffentliche Straßen in Visbek, obwohl er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ausdrücklich untersagt und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Sa., 11.01.2020, gg. 21.20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, der auf einem Parkplatz Falkenbergstraße Ecke Lindenstraße abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne 04442/93160 in Verbindung zu setzen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 11.01.2020, 21:30 Uhr, befuhr ein bulgarischer Staatsangehöriger mit einem Pkw die Wildeshauser Straße in Visbek. Bei einer Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorlegen und gab an, diesen in Wildeshausen an seiner Wohnanschrift vergessen zu haben. Nach Vorhalt, mit ihm zusammen seine Wohnanschrift aufzusuchen, räumte er ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Dem Beschuldigten wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeughalter wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 12.01.2020, 03:16 Uhr, wurde ein rumänischer Staatsangehöriger als Führer eines Pkw auf dem Visbeker Damm in 49377 Vechta, OT Holtrup, kontrolliert. Hierbei wies sich der Fahrzeugführer mit einer belgischen Fahrerlaubnis aus, die ihm innerhalb einer auferlegten Sperrfrist erteilt worden war. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und die Ermittlungen hinsichtlich des Fahren ohne Fahrerlaubnis bekanntgegeben.

Lutten - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 12.01.2020, gegen 00:40 Uhr, befährt ein 23-Jähriger Lutter mit einem Pkw die Große Straße in Lutten, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogen-Vortest ergibt außerdem, dass er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Lutter erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am 12.01.2020, gegen 05:15 Uhr befuhr ein 48-Jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 12.01.2020, gegen 04:58 Uhr, befuhr ein 59-jähriger aus Bakum mit einem Kleinkraftrad die Essener Straße in Bakum. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem 59-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

