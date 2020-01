Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für den südlichen Landkreis Cloppenburg vom 10./11.01.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 15.12.2019, bis Freitag, 10.01.2020, entwendeten bislang unbekannte Täter in Löningen von vier landwirtschaftlichen Zugmaschinen die Kugelkupplungen und Anhängerkupplungen. Die Fahrzeuge befanden sich auf dem Gelände eines Landmaschinenhandels an der Bremer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 / 9500 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis / unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Am Freitag, 10.01.2020, gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Löninger mit einem Pkw die Birkenallee in Löningen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 %o.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 09.01.2020, in der Zeit zwischen 19.00 bis 22.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Daimler Chrysler, der am Fahrbahnrand der Straße Haferland in Lindern abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter der Telefonnummer 05957 / 311 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Freitag, 10.01.2020, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich in Essen (Oldenburg), Waldstraße, ein Verkehrsunfall. Zwischen den PKW eines 49-jähriger Fahrzeugführer aus Badbergen und einer 38-jährigen Fahrzeugführerin aus Essen (Oldenburg) kam es beim Ausparken zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt auf ca. 1000 Euro geschätzt wird. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Essenerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

