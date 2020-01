Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Mittwochabend (08.01.2020) gegen 23 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer die Umzäunung einer Blumenrabatte im Nordholzer Weg (ca. 100 m vor dem Bahnübergang) und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Unfallort blieb u.a. ein anthrazitfarbiges Kunststoffteil zurück, bei dem es sich um ein Fahrzeugteil handeln könnte, das am Audi A 3 (Sportback, Baujahr 2005 - 2008) verbaut worden ist. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Nordholz oder bei der Polizei in Cuxhaven zu melden.

